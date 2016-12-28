Мосгордума передала муниципалитетам полномочия по отлову безнадзорных животных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мосгордума одобрила передачу полномочий по отлову безнадзорных животных муниципалитетам. Об этом стало известно в среду на заседании столичного парламента.

"Учитывая особенности местного самоуправления на территории Троицкого и Новомосковского округов, ее размеры, в целях организации эффективной работы по данному направлению законопроектом предлагается отнести осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городских округов и поселений, к вопросам местного значения городских округов и поселений", - сказал редактор законопроекта, председатель совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

В настоящее время полномочия в сфере содержания безнадзорных и бесхозяйственных животных отнесены к сфере деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, а вопросы, связанные с организацией работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, - к компетенции префектур административных округов.