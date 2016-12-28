Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгордума передала муниципалитетам полномочия по отлову безнадзорных животных

Москва
28 декабря, 10:58 UTC+3
Ранее этим занимался столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мосгордума одобрила передачу полномочий по отлову безнадзорных животных муниципалитетам. Об этом стало известно в среду на заседании столичного парламента.

"Учитывая особенности местного самоуправления на территории Троицкого и Новомосковского округов, ее размеры, в целях организации эффективной работы по данному направлению законопроектом предлагается отнести осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городских округов и поселений, к вопросам местного значения городских округов и поселений", - сказал редактор законопроекта, председатель совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

В настоящее время полномочия в сфере содержания безнадзорных и бесхозяйственных животных отнесены к сфере деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, а вопросы, связанные с организацией работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, - к компетенции префектур административных округов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама