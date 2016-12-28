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Московские казаки пройдут тренинг по охране общественного порядка

Москва
28 декабря, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Участников программы научат рукопашному бою, стрельбе и бегу с препятствиями
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы закажет трехдневные тренинги по обучению московских казаков охране общественного порядка весной, летом и осенью 2017 года: участников программы научат рукопашному бою, стрельбе и бегу с препятствиями. Об этом сообщается на портале госзакупок.

"Объект закупки - организация обучения и проведение практической подготовки членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы", - говорится в техзадании.

Согласно документации, обучение будет проходить в три этапа: с момента заключения контракта по 31 марта 2017 года, затем с 1 апреля по 31 июля и с 1 августа по 31 декабря. На каждом этапе будет организована трехдневная учебная программа для 100 человек (всего в обучении примут участие 300 казаков).

Обучение проведут на территории "Преображенского оборонно-спортивного центра Фонда спецназа ВДВ" или на другой подобной площадке, где можно будет разместить казаков в трех, четырех или пятиместных номерах. На площадке также должно быть два закрытых спортивных зала как минимум на 50 человек каждый, две открытых спортивных площадки, тир, полоса с препятствиями, актовый зал и учебные залы для проведения теоретических занятий. Занятия будут вести юрист, инструктор по стрельбе, два тренера по рукопашному бою, два специалиста по физкультуре и спорту и специалист по истории и культуре казачества.

По итогам каждого из трехдневных мероприятий 20 лучших казаков получат 10 нагаек из кожи и 10 кубанок из натурального каракуля. Кроме этого, все участники тренингов получат памятные блокноты, ручки, футболки, рюкзаки, ежедневники и методические рекомендации "Памятка народного дружинника". Начальная стоимость контракта составляет 5,5 млн рублей.

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