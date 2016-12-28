Рекордное число дорог и километров для рельсового транспорта введено в Москве в 2016 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество автомобильных дорог и линий рельсового транспорта введено в Москве в 2016 году. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на последнем в этом году заседании городского правительства.

"Основные усилия работы строительного комплекса Москвы в уходящем году - это развитие транспортной системы города, вместе с коллегами из РЖД и Минтрансом РФ была запущена крупнейшая инфраструктурная стройка - МЦК - наземное кольцо метро, которое в лучшую сторону повлияло на работу всех видов общественного транспорта города", - сказал мэр. По его словам, за шесть лет в наземном и подземном виде было построено более 100 км и 55 станций метро - "это большой серьезный итог работы всего города".

Кроме того, рекордным оказалось в уходящем году и дорожное строительство. "Установлен своеобразный рекорд - построено 101 км дорог и 45 искусственных сооружений - мостов, тоннелей, переходов. Всего за шесть лет сооружено более 500 км дорог - это 12% всей дорожной сети Москвы", - сказал Собянин. Он также отметил, что также введено в этом году более 40 объектов соцназначения - поликлиник, больниц, школ, детских садов, спортобъектов.

"Программа реорганизации депрессивных промзон приносит свои плоды - на территории старой Москвы треть строительства осуществляется на промышленных территориях, причем, там строиться не только жилье, но и создаются рабочие места в большем количестве, чем было", - сказал Собянин. Мэр также обозначил планы стройкомплекса на 2017 год.

"В 2017 году продолжим активно строить дороги, метро, жилье, объекты соцкульбыта", - сказал мэр. Главным станет введение Северо-Восточной хорды, которая соединит "самые сложные магистрали города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Ярославское шоссе - там больше всего пробок, которые по расчетам должны снизиться на 20%". Благодаря вводу этой магистрали, сократится количество вредных выбросов в атмосферу - "ожидается, что количество выбросов сократится на 10% от всего объема автомобильных выбросов в городе".

Также в следующем году будет введен парк "Зарядье", продолжится реконструкция Лужников.