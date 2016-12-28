Самый длинный эскалатор в мире установили на станции метро "Парк Победы" в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Самый длинный эскалатор в мире смонтировали на станции московского метро "Парк Победы". Об этом сообщил в среду заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин.

"Запустили эскалатор на "Парке Победы" - самый длинный в мире. Можно подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал Хуснуллин на последнем в этом году заседании городского правительства.

По его словам, длина этого эскалатора составляет почти 130 м, в нижней точке он находится на глубине 68 м.

Заммэра отметил, что всего в этом году было введено в строй 16,3 км тоннелей метро (восемь станций, два депо), что составляет треть от ввода за последние шесть лет.