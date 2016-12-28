Более 150 маршрутов наземного транспорта Москвы в Новый год будут работать круглосуточно

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общественный наземный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.
"Круглосуточно будет работать 152 наиболее востребованных маршрута. С учетом того, что метро и МЦК будут также работать круглосуточно, в 10 раз увеличим количество автобусов, трамваев и троллейбусов для удобства москвичей - около 1,5 тыс.", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что пригородные электрички будут курсировать до трех часов ночи, а аэроэкспресс - работать по расписанию. Как ожидается, пригородным транспортом в новогодние каникулы воспользуются не менее 4,5 млн человек.
"С 1 по 8 января парковка будет бесплатной", - сказал Ликсутов, добавив, что в праздничные дни количество личных машин уменьшается на 20-25%. "Однако, контроль за соблюдением правил стоянки и парковки будет продолжен", - отметил Ликсутов.
Он также напомнил, что в центре города ожидаются перекрытия дорог в связи с массовыми новогодними мероприятиями.