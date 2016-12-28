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Более 150 маршрутов наземного транспорта Москвы в Новый год будут работать круглосуточно

Москва
28 декабря, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Также круглосуточно будет доступно метро, а до трех часов ночи - электрички
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общественный наземный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

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"Круглосуточно будет работать 152 наиболее востребованных маршрута. С учетом того, что метро и МЦК будут также работать круглосуточно, в 10 раз увеличим количество автобусов, трамваев и троллейбусов для удобства москвичей - около 1,5 тыс.", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что пригородные электрички будут курсировать до трех часов ночи, а аэроэкспресс - работать по расписанию. Как ожидается, пригородным транспортом в новогодние каникулы воспользуются не менее 4,5 млн человек.

"С 1 по 8 января парковка будет бесплатной", - сказал Ликсутов, добавив, что в праздничные дни количество личных машин уменьшается на 20-25%. "Однако, контроль за соблюдением правил стоянки и парковки будет продолжен", - отметил Ликсутов.

Он также напомнил, что в центре города ожидаются перекрытия дорог в связи с массовыми новогодними мероприятиями.

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