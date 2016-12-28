Мосгордума приняла поправки в закон об обеспечении жильем очередников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мосгордума приняла поправки, вносящие изменения в закон столицы № 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения". Об этом стало известно в среду на заседании столичного парламента.

"Законопроект был принят в первом чтении две недели назад (14 декабря - прим. ТАСС). В установленный срок поступило 55 поправок, включая 22 редакторских, 33 - депутатов и совета муниципальных образований Москвы. Три из них предлагается отклонить", - сказал редактор законопроекта, руководитель департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов.

По его словам, ряд поправок передает с уровня органов местного самоуправления городских округов и поселений на уровень органов исполнительной власти города Москвы полномочия по постановке малоимущих граждан на жилищный учет, снятия их с учета, обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма, переселения из аварийных домов. Вместе с тем предлагается расширить список граждан, которым предоставляется временное служебное жилье: это служащие и работники органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, лица, замещающие муниципальные должности в городе Москве. Такие помещения будут выдаваться из специализированного жилищного фонда города Москвы на период работы.

Поправки исключают из категорий граждан, которых можно ставить на жилищный учет, "нуждающихся в содействии". "За гражданами, которые уже встали на учет в качестве "нуждающихся в содействии в приобретении" жилья, право на улучшение жилищных условий сохраняется. Но в будущем мы предлагаем сосредоточиться на адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", - подчеркнул Ефимов.

Размеры квартир увеличат

В настоящее время законодательство Москвы, определяющее размеры квартир, предоставляемым очередникам, не согласуется с реальными размерами жилых помещений в возводимых в столице многоквартирных домах. Это ограничивает возможность предоставления семьям очередников жилых помещений в новостройках города. Законопроект предлагает увеличить нормы предоставления площади жилых помещений из жилищного фонда Москвы: для однокомнатных квартир - с 36 до 40 кв. метров, для двухкомнатных квартир - с 50 до 54 кв. метров.

Кроме того, поправки уточняют серии многоквартирных домов, подлежащих сносу и расселению, чьи жители имеют право на улучшение жилищных условий.

Категории граждан на очередь

Также, согласно законопроекту, столичные власти получат возможность устанавливать отдельные категории и критерии граждан в целях обеспечения жильем наиболее нуждающихся в нем граждан. Владимир Ефимов пояснил, что речь идет о таких категориях, как жители с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи.

Законопроект, кроме того, вносит изменения, предусматривающие возможность предоставление отдельным категориям граждан (инвалидам) жилых помещений из жилищного фонда города Москвы не только по договорам безвозмездного пользования, но и по иным видам договоров, а также возможность заключения договора купли-продажи либо договора найма в отношении занимаемого помещения.

Коммерческий найм уходит

Законопроект предлагает исключить положение о предоставлении жилых помещений из жилищного фонда города Москвы по договорам (коммерческого) найма. Жилищным законодательством предусмотрено предоставление жилых помещений из государственного фонда по договорам социального найма, безвозмездного пользования либо по возмездным способам улучшения жилищных условий.

Ранее очередникам по договорам найма предоставлялось в основном жилье, расположенное в бездотационных домах жилищного фонда. Но согласно постановлению правительства Москвы от 21 сентября 2016 года № 588 такие категории домов и такая форма обеспечения очередников были упразднены.

"Мы больше не предоставляем жилье по коммерческому найму, но сохраняем процедуру социального найма. Те же, кто получил жилье по коммерческому найму, имеют возможность выкупить его по льготной цене", - пояснил Ефимов.

Очередь на жилье

Всего в столице в очереди на жилищном учете стоят свыше 73 тыс. семей из категории малоимущих и нуждающихся, а также более 10 тыс. семей - нуждающиеся в содействии города при получении жилья (данную категорию город может обеспечить жильем только после того, как обеспечит всех малоимущих и нуждающихся - прим. ТАСС).