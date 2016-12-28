Порядка 8 млн кв. м недвижимости построено в Москве в этом году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 8 млн кв. м недвижимости введено в Москве в уходящем году. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин на заседании городского правительства.

По его словам, от этого объема порядка 3,3 млн кв. м приходится на жилье. "При этом стоит отметить, что около 90% всех введенных объектов недвижимости строились за счет внебюджетных источников", - подчеркнул Хуснуллин, добавив, что в ближайшие три года в городе планируется возвести еще почти 25 млн кв. м недвижимости.

"Всего за последние шесть лет в Москве было введено в эксплуатацию 49,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 18,9 млн кв. м жилья", - сказал Хуснуллин.