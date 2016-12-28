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Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро

Москва
28 декабря, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Главными элементами новогоднего оформления поезда стали снегири, еловые ветви, снежинки и число 2017
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тематический новогодний состав начал курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена.

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Как передает корреспондент ТАСС, торжественно запустили состав на станции "Комсомольская" начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов и Дед Мороз, который приехал поздравить горожан и пассажиров метро из Великого Устюга. Сказочный волшебник пожелал всем весело встретить долгожданные праздники, навестить родных и друзей, а также посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе.

"Здорово, что Новогодний поезд мы запускаем вместе с Дедом Морозом, которого так любят и ждут все от мала до велика. Наш тематический поезд - особенный, он поможет создать у пассажиров праздничное настроение. В канун Нового года так важно проникнуться волшебной атмосферой, почувствовать радость и скорое исполнение добрых желаний", - сказал Пегов.

Главными элементами новогоднего оформления поезда стали снегири, еловые ветви, снежинки и число 2017. В праздничные костюмы одеты и машинисты, управляющие составом. Названия станций, а также традиционные объявления в вагонах поезда сделали знаменитые и любимые многими москвичами артисты российской эстрады. Станции Кольцевой линии против часовой стрелки озвучила певица Лолита Милявская, по часовой стрелке - певец Валерий Сюткин.

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"Новогодний поезд - это один из двух уникальных составов типа ЕЖ-3, который останется для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Первый из них отреставрирован и сохранен для участия в ежегодном параде поездов", - отметили в пресс- службе подземки.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии до 15 января, а в канун Рождества к нему добавят еще один вагон. По словам Пегова, отныне подобные поезда будут выходить на разные линии метро в канун каждого Нового года.

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