Пять новых станций построят на радиальных ж/д направлениях в Москве

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пять новых станций построят на радиальных направлениях железных дорог в Москве. Об этом сообщил на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин.
"На последнем совещании руководителями железных дорог было принято решение о строительстве новых пяти железнодорожных станций на радиальных направлениях железных дорог. Сегодня все пять станций находятся в проектировании", - сказал заммэра, добавив, что уже в 2017-2018 годах эти станции будут введены в строй.
По его словам, на Октябрьском направлении железной дороги появится станция Ховрино-2, на Курском направлении - Остафьево и на Киевском направлении - станция Минская, станция Санино и станция Аминьевская. Как отметил заммэра, строительство дополнительных станций на радиальных направлениях позволит снизить нагрузку на железнодорожные вокзалы.
Кроме того, в ближайшие годы планируется обеспечить интеграцию МЦК с 8 радиальными железнодорожными направлениями - Савеловским, Ярославским, Казанским, Павелецким, Рижским, Октябрьским, Горьковским, Курским.
"Для обеспечения более комфортных условий и быстрых пересадок между Московским центральным кольцом и радиальными направлениями железных дорог запланировано десять пересадок, из них три построены, на четырех ведутся мероприятия по улучшению инфраструктуры, и еще три проектируются", - уточнил заммэра.
Всего на сегодняшний день ведется проектирование и строительство более чем 200 км железных дорог на территории Москвы.