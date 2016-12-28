Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять новых станций построят на радиальных ж/д направлениях в Москве

Москва
28 декабря, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В 2017-2018 годах они будут введены в строй
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пять новых станций построят на радиальных направлениях железных дорог в Москве. Об этом сообщил на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин.

"На последнем совещании руководителями железных дорог было принято решение о строительстве новых пяти железнодорожных станций на радиальных направлениях железных дорог. Сегодня все пять станций находятся в проектировании", - сказал заммэра, добавив, что уже в 2017-2018 годах эти станции будут введены в строй.

По его словам, на Октябрьском направлении железной дороги появится станция Ховрино-2, на Курском направлении - Остафьево и на Киевском направлении - станция Минская, станция Санино и станция Аминьевская. Как отметил заммэра, строительство дополнительных станций на радиальных направлениях позволит снизить нагрузку на железнодорожные вокзалы.

Кроме того, в ближайшие годы планируется обеспечить интеграцию МЦК с 8 радиальными железнодорожными направлениями - Савеловским, Ярославским, Казанским, Павелецким, Рижским, Октябрьским, Горьковским, Курским.

"Для обеспечения более комфортных условий и быстрых пересадок между Московским центральным кольцом и радиальными направлениями железных дорог запланировано десять пересадок, из них три построены, на четырех ведутся мероприятия по улучшению инфраструктуры, и еще три проектируются", - уточнил заммэра.

Всего на сегодняшний день ведется проектирование и строительство более чем 200 км железных дорог на территории Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии
7
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Темы дня
Реклама