Мосгордума обязала депутатов согласовывать организовываемые ими митинги и демонстрации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Встречи депутатов с избирателями в форме иного публичного мероприятия, кроме собрания, должны будут согласовываться с органами власти. Соответствующее решение принято в среду на заседании Мосгордумы.

"Законопроект разработан в целях совершенствования порядка встреч депутатов Московской городской думы и депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями в формате публичных мероприятий. Документом предлагается регулировать порядок организации и проведения таких встреч в соответствии с законом № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сказал заместитель председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов.

Отвечая в ходе обсуждения на вопрос депутатов о том, необходимо ли согласовывать с органами власти все встречи депутатов с избирателями, Щитов пояснил, что необязательно согласовывать только такой формат как собрание. "Если вы проводите встречу в формате собрания, то это формат, который по федеральному закону не требует согласования с органами власти", - подчеркнул он.

"Если депутатом принимается решение провести встречу с избирателями в форме иного публичного мероприятия, например, пикета или митинга, шествия, демонстрации, то тогда в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом, также в целях бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного прохода граждан и функционирования городских служб жизнеобеспечения, необходимо выполнять требования, которые предусматриваются федеральным законодательством и законодательством города Москвы", - добавил Щитов.

Согласно статье 4 главы 2 закона № 54-ФЗ, к организации публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления.

Уведомление подается организатором мероприятия в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. В уведомлении указываются цель, форма, место проведения и маршруты движения участников, дата, время начала и окончания публичного мероприятия.