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Меры безопасности усилят на московском транспорте в новогодние праздники

Москва
28 декабря, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Усиление будет действовать с 29 декабря по 9 января. В эти дни также будут эвакуировать машины без номеров или с нечитаемыми номерами, равно как и бесхозные или брошенные у метро автомобили
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы просят горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к усилению мер безопасности на транспорте.

Как сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, в праздничные дни на всех объектах транспортного комплекса будут усиления меры безопасности.

"Прошу всех москвичей и гостей столицы с пониманием отнестись в праздники к усиленным мерам безопасности, в том числе досмотру сотрудниками полиции и службами безопасности в метро", - сказал Ликсутов. Он отметил, что все эти меры необходимы для обеспечения комфорта и безопасности в праздники.

Меры будут усилены на транспорте с 29 декабря по 9 января. Круглосуточно будет работать оперативный штаб. Все новогодние праздники будет усилен досмотр багажа и пассажиров, подвижного состава всех видов транспорта, остановок, платформ, вестибюлей.

Кроме того, машины без номеров или с нечитаемыми номерами будут эвакуировать, также, как и бесхозные или брошенные у метро автомобили. Транспортную безопасность обеспечат более 10 тыс. сотрудников.

По прогнозу, в новогоднюю ночь в центре города с учетом круглосуточной работы транспорта ожидается увеличение пассажиропотока до 300 тыс. человек.

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