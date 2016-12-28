Меры безопасности усилят на московском транспорте в новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы просят горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к усилению мер безопасности на транспорте.

Как сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, в праздничные дни на всех объектах транспортного комплекса будут усиления меры безопасности.

"Прошу всех москвичей и гостей столицы с пониманием отнестись в праздники к усиленным мерам безопасности, в том числе досмотру сотрудниками полиции и службами безопасности в метро", - сказал Ликсутов. Он отметил, что все эти меры необходимы для обеспечения комфорта и безопасности в праздники.

Меры будут усилены на транспорте с 29 декабря по 9 января. Круглосуточно будет работать оперативный штаб. Все новогодние праздники будет усилен досмотр багажа и пассажиров, подвижного состава всех видов транспорта, остановок, платформ, вестибюлей.

Кроме того, машины без номеров или с нечитаемыми номерами будут эвакуировать, также, как и бесхозные или брошенные у метро автомобили. Транспортную безопасность обеспечат более 10 тыс. сотрудников.

По прогнозу, в новогоднюю ночь в центре города с учетом круглосуточной работы транспорта ожидается увеличение пассажиропотока до 300 тыс. человек.