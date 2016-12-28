Парк "Зарядье" и "Лужники" станут главными сданными объектами в 2017 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ландшафтный парк "Зарядье", спорткомплекс "Лужники" и другие знаковые объекты будут построены в Москве в следующем году. Об этом сообщил на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин.

"2017 год будет напряженным, но с целым рядом знаковых объектов. Кончено, это будет ландшафтный парк мирового уровня "Зарядье" - тяжелейший объект, уникальный. Такого нет нигде, чтобы на самой дорогой земле в мире вместо того, чтобы недвижимость построить, парк делаем. Таких примеров никто не знает", - сказал Хуснуллин, добавив, что также главным станет введение "Лужников".

"Главная задача на 2017 год - ввести главный наш объект - "Лужники" и все объекты инфраструктуры спорткомплекса - порядка 25 объектов. Также у нас в активной стадии находится стадион "Динамо" - надеемся в 2017 - начале 2018 года будет пущен в эксплуатацию", - сказал заммэра.

По его словам, в следующем году в городе будет введено 870 тыс. кв. м спортобъектов - "то есть каждый 12 метр введенной в городе недвижимости будет "спортивным".

Кроме того, ведется работа по строительству детского парка развлечений "Остров мечты" - "основные строительные работы будут в 2017 году завершены". В 2018 году там уже будут готовиться к приему первых посетителей.

Среди знаковых проектов заммэра назвал медицинский кластер в Сколково. "В 2017 году первую очередь, надеемся, запустить", - сказал Хуснуллин. Также активно "взялись за строительство крупнейшей больницы в ТиНАО, которая будет обслуживать в том числе и прилегающий район Бутово". Заммэра отметил и "огромный комплекс, который уже полным ходом строится - это спортивный комплекс на Воробьевых горах".