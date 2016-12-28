Многодетные семьи Москвы будут получать ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи будут получать ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет, если дети до этого возраста учатся. Соответствующее решение принято в среду на заседании Мосгордумы.
"Закон предусматривает выплаты до 16 лет, а с 16 до 18 лет - только при условии предоставления документов, что ребенок продолжает учиться. Мэр Москвы предлагает внести изменения в закон и осуществлять компенсационные выплаты всем детям этой категории до 18 лет", - сказал редактор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.
Также по его словам, решение о назначении пособий будет приниматься не только исходя из уровня дохода, но и имущественных возможностей семьи.