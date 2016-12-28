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До 18 тыс. единиц спецтехники готовы выйти на улицы Москвы в праздники

Москва
28 декабря, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Для утилизации снега в городе работают 56 стационарных и более 150 мобильных снеготаялок
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. До 18 тыс. единиц специальной техники в новогодние праздники в случае необходимости будут убирать снег с улиц Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на заседании городского правительства.

"На особо опасных участках дорог организовано круглосуточное дежурство тягачей, создан необходимый запас противогололедных материалов", - отметил Бирюков. Ручную уборку городских территорий, в том числе мест массовых гуляний, в новогодние праздники обеспечат более 50 тыс. рабочих. "Особое внимание при необходимости уделим очистке крыш от снега и наледи, для чего создали 4 тыс. бригад", - сказал Бирюков, уточнив, что для утилизации снега в городе работают 56 стационарных и более 150 мобильных снеготаялок.

Бирюков также отметил, что новогоднее настроение в городе создают 450 стилизованных световых элементов и конструкций в рамках фестивалей "Путешествие в Рождество" и "Рождественский Свет". Всего смонтировано порядка 12 тыс. элементов светового оформления (световых деревьев, конструкций и 3D фигур), которые будут работать до 1 апреля 2017 года.

На улицах и площадях столицы размещено почти 300 крупномерных елей высотой от 7 до 25 метров и 600 елей высотой до двух метров.

В городе создана индустрия зимнего отдыха, включающая в себя 3,6 тыс. объектов, в том числе 1283 катка с естественным и 191 каток с искусственным льдом, 370 лыжных трасс, 386 ледяных горок и снежных городков, 24 места для моржевания, 1325 универсальных площадок для активного отдыха, а также лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санках, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

Как ожидают городские власти, в течение всего зимнего сезона эти объекты посетят около 45 млн москвичей и гостей столицы.

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