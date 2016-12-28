Бывший главврач 62-й онкобольницы Москвы просит СК проверить депздрав

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший главврач городской клинической больницы № 62 (ГКБ) Анатолий Махсон обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором просит проверить траты столичного департамента здравоохранения на лекарства и оборудование для медучреждения. Об этом заявил сам Махсон ТАСС.

Речь идет о проверке централизованных закупок для онкологической больницы. Ранее подобное заявление было направлено Махсоном и в Федеральную службу безопасности (копия имеется в распоряжении ТАСС). Согласно обращениям, департамент по централизованным закупкам покупает лекарства в 2-4 раза дороже, чем больница самостоятельно. Как утверждает Махсон, переплата составила почти 200 млн руб.

"Нужно только, чтобы была проверка, и чтобы пока проверка идет, остановить постановление о переводе (больницы) в бюджет", - прокомментировал заявление Махсон.

Комментарием департамента здравоохранения Москвы ТАСС пока не располагает.

В ноябре 2016 года вокруг 62 ГКБ разгорелся скандал из-за перемены статуса лечебного учреждения. По словам Махсона, с 2014 года до ноября 2016 года больница имела автономный статус, что позволяло ей производить часть закупок лекарств и медоборудования по тендеру самостоятельно. Еще часть осуществлялась департаментом здравоохранения централизованно. По словам Махсона, перевод больницы в бюджетный статус полностью лишает ее возможности самостоятельно закупать необходимые препараты, что уменьшает доступность медицинской помощи пациентам с раком.

Переплаты из бюджета за закупки

Изменение статуса больницы на бюджетный проводится в рамках оптимизации. При этом ранее в департаменте здравоохранения неоднократно отмечали, что 62-я онкологическая больница - одна из лучших по своему профилю в России. Кроме того, в ней работает уникальный состав специалистов. За последний год медучреждение оказало помощь почти 15 тыс. пациентов.

В сводной таблице стоимости закупок, приведенной в заявлениях, раствор Лейкостим в дозировке (0,03%) 1 мл при самостоятельной закупке больницей стоил 706,02 руб. за единицу, а департаменту обошелся в 3 691,75 руб. за аналогичную единицу препарата в той же дозировке. Лейкостим применяется как сопутствующий препарат у пациентов, прошедших химиотерапию.

Еще один пример - лекарственный препарат Новотакс концентрацией 2% (20 мг/мл) 4 мл, применяемый при лечении рака груди, головы, шеи и некоторых других случаях, при самостоятельной закупке больницей стоил 2 850 руб. за флакон, а департамент закупал лекарство по 25 355 руб., говорится в материалах заявления.

Всего, согласно направленным в федеральные органы исполнительной власти заявлениям, по пяти лекарственным препаратам для пациентов с онкологией переплата департамента составила почти 200 млн руб. Махсон отмечает, что в связи с завышенной стоимостью лекарств по централизованным закупкам, меньше пациентов больницы смогут получить лечение бесплатно.

Новый главврач

Разногласия с департаментом здравоохранения столицы, который является учредителем больницы № 62 и может определять её юридический статус, поставили ребром вопрос о сохранении Махсоном должности главврача. Контракт с главврачом не был продлен.

На этой неделе был назначен новый главврач больницы - руководитель одного из ее хирургических отделений, врач-хирург первой квалификационной категории Дмитрий Каннер.

Новый главврач больницы пока не уверен, получится ли сохранить курс Анатолия Махсона на самостоятельность больницы в сфере закупок лекарств. "Если это будет зависеть не от нас, к сожалению, это сложно будет сохранить. Дело не только в руководителе, но и в форме собственности учреждения", - сказал ТАСС Дмитрий Каннер.