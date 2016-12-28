Сбербанк предложит рынку в 2017 году 60 тыс. м офисных площадей в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сбербанк в 2017 году предложит в аренду или к продаже 60 тыс. м офисных площадей в Москве после ввода в эксплуатацию здания банка в Оружейном переулке, сообщил на пресс-конференции зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Для "Мегафона" (владеет зданием в равных с банком долях - ред.) и Сбербанка будет через несколько месяцев новая задача - оптимизировать недвижимость в Москве, потому что с разных площадок съедут сотрудники компаний и мы предложим внешним компаниям, по моим предварительным данным, около 60 тыс. кв. м площадей в аренду или к продаже", - сказал он.

Сбербанк подписал акт сдачи-приемки офисного здания в Оружейном переулке, строительство которого велось более 17 лет.

По словам Кузнецова, офисы Сбербанка займут высотную часть здания, где разместятся 4,7 тыс. сотрудников банка. Боковая часть будет отдана под офисы компании "Мегафон", на первом этаже будут располагаться офисы арендаторов.

"Стоимость аренды будет рыночной или чуть выше, учитывая класс здания", - уточнил Кузнецов.