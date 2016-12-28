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Треть месячной нормы осадков может выпасть в первые дни января в Москве

Москва
28 декабря, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
С 3 января в столице начнется похолодание
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый снегопад 2017 года ожидается 1-2 января. Как сообщили в Росгидромете, по предварительным расчетам за двое суток может выпасть до 13 мм осадков.

"Это почти 31% месячной нормы, которая для января составляет 42 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

1 января ожидается до 6 мм осадков, 2 января - еще 7 мм при положительной температуре. С 3 января в городе начнется похолодание.

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