Треть месячной нормы осадков может выпасть в первые дни января в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый снегопад 2017 года ожидается 1-2 января. Как сообщили в Росгидромете, по предварительным расчетам за двое суток может выпасть до 13 мм осадков.

"Это почти 31% месячной нормы, которая для января составляет 42 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

1 января ожидается до 6 мм осадков, 2 января - еще 7 мм при положительной температуре. С 3 января в городе начнется похолодание.