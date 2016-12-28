Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 5 тыс. человек примут участие в зимнем Московском велопараде

Москва
28 декабря, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Он пройдет 8 января в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй зимний Московский велопарад пройдет 8 января. Как сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, велопарад состоится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

"Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Ожидается, что во втором зимнем велопараде примут участие более 5 тыс. москвичей и гостей столицы", - уточнил представитель департамента. Сбор участников: 8 января в 10:00 мск на ул. 3-я Фрунзенская. Старт - в 11:00 мск.

В связи с проведением велопарада возможно временное ограничение движения (порядка полутора часов) по следующему маршруту: с 06:00 до 17:00 мск по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 мск - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 мск - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 мск - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 мск - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 мск - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 мск - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 мск - по Москворецкой улице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
2
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
5
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
Темы дня
Реклама