Более 5 тыс. человек примут участие в зимнем Московском велопараде

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй зимний Московский велопарад пройдет 8 января. Как сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, велопарад состоится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
"Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Ожидается, что во втором зимнем велопараде примут участие более 5 тыс. москвичей и гостей столицы", - уточнил представитель департамента. Сбор участников: 8 января в 10:00 мск на ул. 3-я Фрунзенская. Старт - в 11:00 мск.
В связи с проведением велопарада возможно временное ограничение движения (порядка полутора часов) по следующему маршруту: с 06:00 до 17:00 мск по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 мск - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 мск - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 мск - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 мск - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 мск - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 мск - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 мск - по Москворецкой улице.