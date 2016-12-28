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Московский зоопарк в праздники отменяет выходные

Москва
28 декабря, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Посетителей ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк в предстоящие новогодние праздники будет работать без выходных. Как сообщается на сайте столичной мэрии, зоосад не уйдет на каникулы по 8 января.

"Зоопарк будет работать все праздничные дни, включая 31 декабря и 1 января", - уточняется в сообщении. Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00 мск. В последний день уходящего года, 31 декабря, он будет работать с 09:00 до 15:00 мск. Свои двери зоосад откроет уже 1 января в 09:00 мск.

Посетителей в эти дни ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Вход платный согласно прейскуранту в праздничные и выходные дни. Специальная новогодняя программа начнется 3 января.

Впервые в зимние каникулы посетители увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Гостям представится редкая возможность рассмотреть питомцев с близкого расстояния, понаблюдать за ними. Зрелищные шоу будут сопровождаться занимательными рассказами киперов. От них зрители узнают, в какие игры больше всего любит играть красная панда, что общего между акулой и бамбуком.

Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января здесь пройдет "Новогодний переполох" с участием настоящего золотого петуха - главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление "Хоровод животных с Дедом Морозом".

Открытые лекции "Зоология с астрологией" пройдут 3, 5 и 7 января. Гости узнают любопытные факты о животных из восточного календаря, например, посетителям расскажут, почему в него не попал слон. Часть символов восточного календаря гости зоопарка смогут увидеть вживую. Мероприятия пройдут в павильонах "Кошки тропиков", "Приматы" и "Слоны". В праздники в зоопарке организованы также обзорные экскурсии.

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