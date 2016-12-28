Карта "Тройка" стала входным билетом на каток ВДНХ в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Попасть без очереди и оплатить каток на ВДНХ теперь можно с помощью транспортной карты "Тройка". Для этого достаточно приложить карту к считывающему устройству турникета, сообщается на сайте столичной мэрии.

"С нее спишется сумма, равная стоимости взрослого билета. Причем воспользоваться одной картой, если на ней достаточно средств, сможет неограниченное количество человек", - отмечается в сообщении. Однако нужно учитывать лимит карты, который составляет 2999 рублей.

Новый сервис сейчас доступен на входах во все павильоны катка. Прежде всего сервис будет удобен тем посетителям, которые пришли на лед со своими коньками, им не придется стоять в очереди за входными билетами. Оплатить картой "Тройка" можно только входной билет на каток. Другие услуги, предоставляемые на ледовой площадке, в том числе прокат коньков, оплачиваются отдельно.

Также оплатить транспортной картой можно входной билет на главную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Принимает к оплате "Тройку" и Московский зоопарк.