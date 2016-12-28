Более 190 вагонов московского метро утилизируют в 2017 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 190 вагонов московского метро утилизируют в электродепо "Митино" в 2017 году. Соответствующий электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по утилизации вагонов метрополитена. Начальная (максимальная) цена договора - 4,257 млн руб. ... Разделка безогневым способом кузовов вагонов, выработавших свой срок службы, в металлолом с отделением и дальнейшей утилизацией неметаллических отходов. Металлолом, полученный при разделке утилизируемых объектов, передается заказчику", - сообщается в материале.

Там уточняется, что утилизации подлежат 108 вагонов серии 81-717/714 и 84 вагона типа "Е" и их модификаций. Место нахождения утилизируемых объектов - электродепо "Митино" в Москве.

Открытый аукцион будет проведен 3 февраля 2017 года. Работы должны быть выполнены в течение 182 календарных дней с даты заключения договора. Подрядчик по согласованию с заказчиком вправе досрочно выполнить работу.

Московский метрополитен сегодня - это 12 линий, общей протяженностью 338,9 км с 203 станциями. Ежедневно по будням метрополитеном пользуются более 8 млн пассажиров. Средняя дальность поездки пассажира составляет около 14,61 км. Каждый день по линиям пропускается более 10 тыс. поездов с минимальным интервалом движения 90 секунд.