Новогодние мероприятия на окружных площадках Москвы начнутся с 30 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогодние мероприятия на 11 окружных площадках в Москве пройдут с 30 декабря по 1 января. Эти мероприятия организованы столичным департаментом культуры.

"Москвичи и гости города смогут отпраздновать наступление 2017 года на 11 окружных площадках. На протяжении трех дней в программе спектакли от лучших уличных театров столицы. А также на каждой площадке пройдет музыкальное шоу с участием популярных артистов, которые представят любимые многими поколениями песни", - сообщили в пресс-службе департамента.

30 декабря концертно-театральные представления пройдут с 15:00 до 21:00 мск. 31 декабря празднование начнется в 15:00 мск и продлится до 02:00 мск 1 января. 1 января организаторы будут ждать гостей с 15:00 до 21:00 мск. В новогоднюю ночь гостей ждет видеотрансляция поздравления Владимира Путина, видеопоздравление от мэра Москвы Сергея Собянина, дискотека и многое другое.

Празднование нового 2017 года в Западном административном округе Москвы состоится по двум адресам: ул. Большая Внуковская, д. 6 (поселок Внуково) и в парке Новой Олимпийской деревни. В Северно-Западном административном округе праздники пройдут по адресу улица Пенягинская, д. 16 (Ландшафный парк "Митино").

В Северном округе празднование Нового года пройдет в парке "Ангарские пруды". В Северо-Восточном - на Аллее Космонавтов, в Восточном - на Семеновской площади, в Юго-Восточном - в парке им. Артема Боровика. В Южном административном округе празднование пройдет в парке "Борисовские пруды", в Юго-Западном - в детском ландшафном парке "Южное Бутово", в Троицком и Новомосковском округе - в поселении Воронцовское, на площади перед Домом культуры. В Зеленоградском административном округе празднование состоится на Центральной площади.

В округах будут выступать группы "На-На", "Челси", "Разгуляй", "Калина Фолк", "Ярилов зной", "Кватро", исполнители Марк Тишман, Никита Малинин, Ромчи, Евгений Гор, Ваня Чебанов, Валерия Ланская, Ольга Кормухина, Феликс Царикати, Юлия Михальчик, Родион Газманов, солисты Московского государственного академического театра оперетты Василиса Николаева и Владислав Кирюхин.