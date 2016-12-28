Стали известны лауреаты премии Москвы 2016 года в области журналистики

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий Москвы в области журналистики за 2016 год. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Как отмечается в документе, "за цикл репортажей о жизни столичного мегаполиса, благоустройства городской среды и общественных пространств премии удостоена старший корреспондент отдела "Москва" информационного агентства ТАСС Нино Иосебадзе".

За оперативное освещение городских новостей и социально значимых проектов правительства Москвы премию получит специальный корреспондент службы политической информации информационного агентства "Интерфакс" Наталья Дмитрак; за освещение социально значимых проектов и событий в Москве - заместитель редактора отдела общество издания "Газета. Ру" Анна Семенова; за актуальные информационные материалы о развитии городского транспорта и реализации проекта реконструкции Московского центрального кольца - старший корреспондент газеты "Коммерсант" Александр Воронов.

Кроме того, премии в области журналистики удостоены заместитель главного редактора газеты "Московская перспектива" Жанна Авязова, заместитель руководителя отдела происшествий информационного агентства "Москва" Зарина Ашхаруа, главред издания "Лента. Ру" Александр Белоновский, заместитель редактора отдела московского выпуска газеты "Комсомольская правда" Наталья Варсегова, корреспондент телеканала "Культура" Анна Галинская, заместитель главного редактора газеты "Московский комсомолец" Екатерина Деева, корреспондент АО "Москва Медиа" Иван Евдокимов, обозреватель "Российской газеты" Игорь Елков, обозреватель "Вечерней Москвы" Ольга Кузьмина, корреспондент телеканала "Россия" Евгения Стрыгина и шеф-редактор сайта Aif.Ru Владимир Шукшин.

Ежегодную премию Москвы в области журналистики вручают ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.