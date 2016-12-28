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Более 200 новых парковочных мест появится на востоке Москвы в январе

Москва
28 декабря, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В ближайшее время будут установлены информационные щиты
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 200 дополнительных парковочных мест появится в московском районе Измайлово в январе 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На 5 улицах в Восточном округе изменится схема движения в январе 2017 года. За счет изменения организации дорожного движения, а именно ввода одностороннего движения на участках улиц, в районе Измайлово появится более 200 дополнительных парковочных мест", - говорится в сообщении.

С 16 января односторонней станет 7-я Парковая улица на участке от Сиреневого бульвара до улицы Константина Федина, а также на участке от Измайловского проспекта до Первомайской улицы. С 17 января односторонней 5-я Парковая улица на участке от Заводского проезда до Первомайской улицы. С 18 января года односторонней станет 6-я Парковая улица на участке от Первомайской улицы до Измайловского проспекта. С 19 января односторонней станет 10-я Парковая улица от Измайловского бульвара до Верхней Первомайской улицы.

С 20 января 2017 года односторонне станет 11-я Парковая улица от Верхней Первомайской улицы до Измайловского бульвара.

"Решение было принято на основе многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест на заявленных улицах (при сохранении двухстороннего режима движения на данных улицах будут установлены знаки запрета остановки и стоянки транспортных средств ввиду недостаточной ширины проезжей части) и согласовано с префектурой Восточного административного округа", - отметили в пресс-службе. Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест по обеим сторонам проезжей части, при этом сохраняя внутрирайонную связность.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков. В ближайшее время будут установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об изменении схемы организации движения на данных участках.

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