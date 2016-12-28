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Ретро-кафе открылось после реконструкции в московском метро

Москва
28 декабря, 17:29 UTC+3
В помещении воссоздана атмосфера 30-х годов ХХ века
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ретро-кафе, которое обеспечивало машинистов и пассажиров метрополитена горячим питанием с 1968 года, открылось на станции "Арбатская" Филевской линии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

Обновленное кафе на одной из старейших станций столичного метро оформили в ретро-стиле, сохранив в меню комплексные обеды. "Буфет №11" на платформе станции "Арбатская" работает с 60-х годов прошлого века и обеспечивает горячим питанием машинистов Филевской линии метро, а также пассажиров. В преддверии крупных футбольных турниров - Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018, руководством Московского метрополитена было принято решение о реконструкции исторического буфета, который будут посещать, в том числе, многочисленные гости столицы", - сказали в пресс-службе.

Благодаря удачным дизайнерским решениям, в помещении удалось воссоздать атмосферу 30-х годов ХХ века. В отделке пола применили сложный орнамент в стиле конструктивизма с использованием плитки четырех оттенков. На потолке смонтировали бронзовые люстры в стиле ампир. Стены облицевали метлахской плиткой, а верхние их части задекорировали коллажами из репродукций советских плакатов.

Они призваны напомнить пассажирам станции и посетителям кафе о 30-х годах прошлого столетия, когда в столице впервые появился подземный скоростной транспорт - метро, и первые богато украшенные мрамором и гранитом станции. При демонтажных работах в помещении открылись идеально сохранившиеся мраморные колонны с рельефными капителями и фигурный потолок, которые подчеркнули ретро-стиль помещения.

Пообедать в кафе можно ежедневно с 08:00 до 19:00 мск часов. Оно рассчитано на 14 посадочных мест. В меню можно найти салаты, мясные блюда, разнообразные гарниры, горячую выпечку и напитки.

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