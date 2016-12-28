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Более 8 тыс. квартир в Москве планируется передать военным в 2017 году

Москва
28 декабря, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Продолжается работа по предложению военным 700 квартир слушательского фонда
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 8 тыс. квартир в Москве планируется передать военным в следующем году. Об этом сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

По его словам, вопрос об обеспечении военных столичным жильем стоит на особом контроле, так как из всей очереди почти треть (около 9,3 тыс. человек) ожидают жилье в Москве.

"В 2017 году за счет нового строительства в Москве запланировано получение 28 жилых домой на более 8 тыс. квартир", - сказал Пирогов.

По его словам, продолжается работа по предложению военным 700 квартир слушательского фонда, в первом квартале 2017 года правительством Москвы будет передано еще 250 квартир.

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