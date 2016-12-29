В столице открывается новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Второй новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" открывается в четверг в столице, он продлится до 8 января. Как сообщили в пресс-службе проекта, в 18:00 мск состоится торжественная церемония открытия на Поклонной горе.
"Организатор фестиваля - Общенациональная программа "В кругу семьи" - готовит праздничный концерт и множество новогодних сюрпризов", - сказали в пресс-службе.
В программе концерта - цирковые номера, танцы и фаер-шоу. Дед Мороз из Великого Устюга откроет ледяные горки.
"В это волшебное время Нового года и Рождества особенно важно найти место, куда можно прийти всей семьей, где можно будет проехаться на каскаде ледяных горок и окунуться в сказочную святочную атмосферу", - отметил президент программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец.
Тема фестиваля этого года - путешествие по России. Знаковые символы регионов России будут выполнены изо льда. Для детей и их родителей предусмотрена развлекательная программа: городок сказок, кукольный театр и ярмарка. В 16:00, 18:00 и 20:00 мск в ледовом городе будет проходить праздничное шоу-представление, площадка будет открыта с 11:30 до 22:00 мск.