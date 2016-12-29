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Московский метрополитен объявил конкурс на поставку и обслуживание 400 новых вагонов "Ока"Москва 29 декабря, 9:05
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен объявил конкурс на поставку и сервисное обслуживание 400 новых вагонов "Ока" для Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линий. Начальная стоимость контракта - 25,7 млрд руб. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на официальном портале госзакупок.
Подрядчик должен будет "обеспечить уровень готовности составов путем выполнения сервисного обслуживания 400 вагонов метро, которые формируются в 50 составов по восемь вагонов в каждом", говорится в техзадании.
Ранее, в декабре 2016 года, первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщал, что "в планах до 2020 года - купить еще тысячу вагонов". По его словам, после этого 60% вагонов метро будет с кондиционерами. Сейчас ими оборудовано 40% подвижного состава - 2 из 5 тыс. вагонов. Все вагоны обновят через 7-8 лет, к 2025 году, отметил он.
Московскому метрополитену вагоны "Ока" поставляются с 2012 года. В общей сложности поставлено уже 1320 вагонов. Одна из их отличительных особенностей - оснащение системой вентиляции, кондиционирования и отопления пассажирского салона, а также системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность передачи изображения в ситуационный центр.