СМИ: завершились испытания нового ЦУП в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росавиация и концерт "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве, сообщила газета "Коммерсантъ".

По ее данным, специальная комиссия признала новую систему организации воздушного движения над столицей "пригодной и готовой для штатной эксплуатации", акт утвердил гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. В Росавиации и ФГУПе "Коммерсанту" подтвердили завершение испытаний с положительным результатом.

Как пишет издание, после проведенных испытаний ЦУП может начать работу в марте 2017 году, а к осени планируется ввести и новую схему движения самолетов над Москвой, которая в два раза повысит пропускную способность. Новая система организации воздушного движения должна заменить старую, установленную еще в 1981 году. Ее программно-аппаратное решение было рассчитано на 15 лет, ресурс исчерпан в 1996 году.

Решение о строительстве нового ЦУП Москвы было принято правительством еще в 2007 году, генподрядчиком был выбран концерн "Алмаз-Антей" по госконтракту в 2009 году, в 2013 году было завершено строительство, отмечает издание. На строительство было затрачено 3,5 млрд рублей.