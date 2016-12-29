Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве завершилась классификация гостиниц

Москва
29 декабря, 7:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все гостиницы и хостелы Москвы прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Различные категории - от "пяти звезд" до "без звезд" - получили 870 отелей на 58,1 тыс. номеров, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги", - отмечается в сообщении.

Высшую категорию - "5 звезд" - получили 27 столичных гостиниц. "Четыре звезды" досталась 74 гостиницам. Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это "серые" хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года.

Гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года.

В 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира. Летом будущего года в столице состоится своего рода репетиция - Кубок конфедераций, футбольный турнир национальных сборных - победителей континентальных первенств по футболу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни
2
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
6
Полицейский пострадал во время задержания подозреваемого в Подмосковье
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама