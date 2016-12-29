В Москве завершилась классификация гостиниц

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все гостиницы и хостелы Москвы прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Различные категории - от "пяти звезд" до "без звезд" - получили 870 отелей на 58,1 тыс. номеров, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги", - отмечается в сообщении.

Высшую категорию - "5 звезд" - получили 27 столичных гостиниц. "Четыре звезды" досталась 74 гостиницам. Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это "серые" хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года.

Гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звездности и получать свидетельства заново раз в три года.

В 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира. Летом будущего года в столице состоится своего рода репетиция - Кубок конфедераций, футбольный турнир национальных сборных - победителей континентальных первенств по футболу.