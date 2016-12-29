Московский зоопарк запустит экскурсии на английском языке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Департамент культуры столицы и Московский зоопарк в феврале запустят экскурсии на английском языке для иностранных туристов. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, в зимний период иностранным гостям будут предлагать прогулки с гидом по теплым павильонам, где можно увидеть экзотических обитателей - от попугаев до слонов.

"На английском языке иностранным туристам будут рассказывать о животных, которые олицетворяют уникальность российской природы. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, различные виды журавлей, белый медведь. Зарубежных гостей также будут знакомить с редкими животными, такими как лошадь Пржевальского и олень Давида", - отмечается в сообщении.

Заказать англоязычную экскурсию можно будет по электронной почте: education@moscowzoo.ru.

Кроме этого, Московский зоопарк планирует англоязычную версию мобильного приложения. Оно появится до конца 2017 года. С его помощью зарубежные гости смогут заказать экскурсии, приобрести билеты, а встроенная интерактивная карта поможет быстрее ориентироваться на местности.

Для иностранных туристов на территории Московского зоопарка уже установлена навигация. Таблички на английском языке появились на его территории в 2014 году. В сувенирном магазине у главного входа туристы могут приобрести англоязычные книги и буклеты об истории одного из старейших зоосадов России.

Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00 мск. В последний день уходящего года, 31 декабря, зоопарк будет работать до 15:00 мск. Свои двери столичный зоосад откроет уже 1 января в 09:00 мск.