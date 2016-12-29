Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский зоопарк запустит экскурсии на английском языке

Москва
29 декабря, 8:52 UTC+3
Они будут доступны с февраля. Посетителям будут рассказывать о животных, которые олицетворяют уникальность российской природы
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Департамент культуры столицы и Московский зоопарк в феврале запустят экскурсии на английском языке для иностранных туристов. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, в зимний период иностранным гостям будут предлагать прогулки с гидом по теплым павильонам, где можно увидеть экзотических обитателей - от попугаев до слонов.

Смотрите также
Авиарий, фермерский двор и вольеры для коз построят в Московском зоопарке

"На английском языке иностранным туристам будут рассказывать о животных, которые олицетворяют уникальность российской природы. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, различные виды журавлей, белый медведь. Зарубежных гостей также будут знакомить с редкими животными, такими как лошадь Пржевальского и олень Давида", - отмечается в сообщении.

Заказать англоязычную экскурсию можно будет по электронной почте: education@moscowzoo.ru.

Кроме этого, Московский зоопарк планирует англоязычную версию мобильного приложения. Оно появится до конца 2017 года. С его помощью зарубежные гости смогут заказать экскурсии, приобрести билеты, а встроенная интерактивная карта поможет быстрее ориентироваться на местности.

Для иностранных туристов на территории Московского зоопарка уже установлена навигация. Таблички на английском языке появились на его территории в 2014 году. В сувенирном магазине у главного входа туристы могут приобрести англоязычные книги и буклеты об истории одного из старейших зоосадов России.

Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00 мск. В последний день уходящего года, 31 декабря, зоопарк будет работать до 15:00 мск. Свои двери столичный зоосад откроет уже 1 января в 09:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
2
Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
5
ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных Воротах" и банка НКБ
6
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
7
Чем заменить традиционный оливье: кремлевские рецепты к Новому году
Темы дня
Реклама