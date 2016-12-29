Фасады домов-книжек на Новом Арбате превратятся в живые новогодние открытки

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Медиафасады домов-книжек на Новом Арбате в Москве в Новый год будут показывать поздравительные ролики, созданные в фирменном стиле праздника. Как отмечается в четверг на сайте столичной мэрии, логотип года - красные цифры "2017" с бело-золотым итальянским орнаментом - будет сменяться огненными спиралями в виде елок, хрустальными сверкающими снежинками и горой подарков.
"В начале и конце каждого трехминутного ролика будет появляться надпись "С Новым годом, Москва!" на фоне падающих пышных снежинок и еловых веток, украшенных красными и желтыми огоньками. Трансляции на домах-книжках начнутся вечером в пятницу, 30 декабря, и продлятся до 2 января. Затем с 6 по 8 января новогодние ролики сменят на рождественские", - отмечается в сообщении.
Поздравительные видео в праздники будут показывать на двух медиафасадах. Ролики будут включать с 16:00 до 17:00 мск и выключать в полночь.
В новогоднюю ночь в центре столицы москвичей ожидает множество событий. В целом к праздникам Москва готовит 400 мероприятий, которые смогут посетить до 10 млн человек.