Фасады домов-книжек на Новом Арбате превратятся в живые новогодние открытки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Медиафасады домов-книжек на Новом Арбате в Москве в Новый год будут показывать поздравительные ролики, созданные в фирменном стиле праздника. Как отмечается в четверг на сайте столичной мэрии, логотип года - красные цифры "2017" с бело-золотым итальянским орнаментом - будет сменяться огненными спиралями в виде елок, хрустальными сверкающими снежинками и горой подарков.

"В начале и конце каждого трехминутного ролика будет появляться надпись "С Новым годом, Москва!" на фоне падающих пышных снежинок и еловых веток, украшенных красными и желтыми огоньками. Трансляции на домах-книжках начнутся вечером в пятницу, 30 декабря, и продлятся до 2 января. Затем с 6 по 8 января новогодние ролики сменят на рождественские", - отмечается в сообщении.

Поздравительные видео в праздники будут показывать на двух медиафасадах. Ролики будут включать с 16:00 до 17:00 мск и выключать в полночь.

В новогоднюю ночь в центре столицы москвичей ожидает множество событий. В целом к праздникам Москва готовит 400 мероприятий, которые смогут посетить до 10 млн человек.