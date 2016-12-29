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Москвичи смогут обменяться новогодними фотопоздравлениями на 30 уличных экранах

Москва
29 декабря, 10:19 UTC+3
Также фотографии москвичей можно будет увидеть на mos.ru в спецпроектах "Путешествие в Рождество" и "Новый год -2017"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Проект "Новогодняя стена для обмена поздравлениями" запустят с четверга в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, фотографии москвичей из соцсетей с хештегом #МосковскиеСезоны будут транслироваться на нескольких десятках экранов по всему городу.

"Самые крупные из них - медиафасад на здании Центрального телеграфа 17 м в высоту и 26 м в ширину, а также экран (6,5 на 14 м) на катке, который залили на площади Революции", - отмечается в сообщении.

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Еще 28 уличных мониторов меньших размеров специально к празднованию Нового года повесят в парках и на некоторых окружных новогодних площадках. Часть экранов в парках и округах установят 30, часть - 31 декабря. Чтобы попасть на окружные мониторы, нужно будет ввести дополнительный хештег. Также фотографии москвичей можно будет увидеть на mos.ru в спецпроектах "Путешествие в Рождество" и "Новый год -2017".

Чтобы принять участие в проекте, горожанам нужно сделать снимок на фоне новогодней столицы, поставить хештег #МосковскиеСезоны и выложить фото в одну из четырех социальных сетей - "ВКонтакте", Facebook, Twitter или Instagram. Через короткое время праздничные фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах на площади Революции и здании телеграфа.

Тем, кто гуляет по парку или окружной площадке, нужно будет ввести дополнительный хештег. Перенос публикаций будет осуществляться по технологии SN WALL, которая позволяет создавать виртуальную стену постов из разных соцсетей, объединенных единым хештегом. На одном экране одновременно появится более десятка фотографий пользователей, при этом каждый снимок будет хорошо виден, поэтому на фоне новогодней стены с собственным изображением можно будет сделать селфи. Проект продлится до 3 января. Новогодние стены будут появляться на уличных экранах не постоянно, а время от времени, ролики с фотографиями планируют крутить от 5 до 45 минут.

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Увидев на экране снимки и поздравления, гуляющие москвичи могут сразу сделать селфи с хештегом #МосковскиеСезоны и тут же увидеть себя на экране. Так, например, на медиафасаде здания Центрального телеграфа ролики с фотографиями будут запускать каждый час по 45 минут начиная с 16:00 мск 29 декабря. На катке на площади Революции их планируют показывать с 12:00 до 20:00 мск с перерывом на ледовые представления. На многих экранах в парках, в том числе в Парке Горького, новогоднюю стену будут показывать в том числе сразу после боя курантов - примерно в 00:03 мск.

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