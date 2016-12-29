Государственная зоогостиница открылась в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москвичи смогут оставить на время своего четвероногого питомца в государственной гостининце для животных, которая открылась перед новогодними праздниками на базе ГБУ "Мосветстанция" на улице Юннатов, д. 16А.

Как сообщили в столичном комитете ветеринарии, городская зоогостиница сможет конкурировать со многими коммерческими ветеринарными зоогостиницам.

"В зоогостинице все животные содержатся в индивидуальных вольерах. Просторные светлые помещения для собак оборудованы удобными лежаками и необходимыми аксессуарами. Питомцы регулярно выводятся на прогулку по территории гостиницы", - отметил представитель комитета.

Для размещения животного нужно позвонить по телефонам клиники и записаться на осмотр к ветеринарному врачу. Специалист проверит наличие необходимых прививок у питомца, а также проведет профилактический осмотр (во время осмотра исключаются наличие у животного заболеваний). Если состояние животного не вызывают у ветеринарного специалиста замечаний, у животного имеются все необходимые обработки и прививки оформленные соответствующим образом в ветеринарном паспорте, с владельцем заключается договор.