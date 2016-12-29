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Москвичи стали меньше потреблять алкоголя, даже на Новый год

Москва
29 декабря, 11:24 UTC+3
По мнению главного нарколога столицы, к такому эффекту привели "и ответственное отношение потребителей, и более строгое регулирование алкогольного рынка"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы стали меньше употреблять алкогольных напитков. Об этом сообщил главный нарколог столицы Евгений Брюн.

"Могу сказать уверенно, все объективные и косвенные данные говорят о том, что пить в Москве стали меньше. В том числе и в Новый год. До 2014 года после больших праздников в городе на 15-20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем, а последние три года число обращений в праздничные дни растет лишь на 5%", - сообщил Брюн в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По его словам, к такому эффекту привели "и ответственное отношение потребителей, и более строгое регулирование алкогольного рынка".

"У людей нет желания сидеть все праздники дома и пить алкоголь, когда столько мест для прогулок в парках и в центре города, когда открыты катки, снежные горки, лыжные трассы. Горожанам есть, где потратить свое время с пользой, получить новые впечатления", - сказал Брюн.

Традиционно горожане в Новый год выпивают не менее 5 млн бутылок шампанского.

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