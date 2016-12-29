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Специалисты в новогоднюю ночь рекомендуют пить алкоголь небольшими порциями

Москва
29 декабря, 11:27 UTC+3
Также они советуют "не сидеть долго за праздничным столом, а выйти на прогулку"
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МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рекомендует горожанам в новогоднюю ночь пить алкоголь реже и небольшими порциями.

"Тогда организм успеет переработать спиртное. Также лучше не сидеть долго за праздничным столом, а выйти на прогулку в новогоднюю ночь", - сказал Брюн в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По словам нарколога, рассчитать количество спиртного, которое не навредит человеку в праздничный вечер, не возможно.

"Это очень индивидуальная цифра, и у каждого она своя. Некоторым людям, в том числе больным алкоголизмом, достаточно очень небольшой дозы, чтобы опьянеть или отравиться. Все зависит от активности ферментативной системы, работы печени и почек. Но есть общие правила, которые полезно соблюдать всем",- отметил Брюн.

От похмелья он советует выпить кефир, лимонад или морс. "Не нужно пить на ночь после застолья много воды, это может вызвать отек мозга. Алкоголь - и вообще любые спирты - задерживает воду в организме. Просто нужно полежать, поспать и уже утром выпить кефир, лимонад или морс. Этого вполне достаточно", - сказал Брюн.

Он настоятельно не рекомендует снова употреблять алкоголь утром. "Не лечить подобное подобным. То, что мы в повседневной жизни называем похмельем, - это воздействие на организм не переработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация. Если утром человек добавляет еще, то он только усугубляет плохое самочувствие", - пояснил нарколог.

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