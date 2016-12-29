Проектировщика моста через Москву-реку в районе ЗИЛа определит конкурс

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Департамент строительства объявил открытый конкурс на определение проектировщика, которому необходимо будет подготовить всю документацию для строительства моста через старое русло Москвы-реки в районе ЗИЛа.
Как сообщили в пресс-службе департамента строительства, проект должен быть выполнен с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции и западного выхода транспортно-пересадочного узла "ЗИЛ" Московского центрального кольца.
"Начальная (максимальная) цена контракта составляет 223,22 млн рублей. Победителю конкурса предстоит выполнить проект строительства магистральной улицы общегородского значения - 2,2 км, в том числе протяженность мостового перехода. При этом длина мостового перехода должна составить 678 м, ширина 35,2 м", - пояснил представитель пресс-службы.
Он также добавил, что на протяжении 200 метров предстоит выполнить мероприятия по берегоукреплению. Проект должны быть выполнены в течение 10 месяцев со дня подписания контракта. Подведение итогов конкурса запланировано на 26 января 2017 года.