Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уникальный щит начал проходку двухпутного тоннеля метро в Москве

Москва
29 декабря, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Скорость работы щита - 350 м в месяц, проходку тоннеля он должен завершить к концу 2017 года
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Лилия" приступил к строительству тоннеля от станции "Косино" в сторону "Нижегородской улицы" Кожуховской линии метро. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Смотрите также
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта

"Сегодня в Москве произошло знаковое событие в метростроении. Мы впервые в истории запускаем щит диаметром более 10 м - размером фактически с полноценное трехэтажное здание. Два поезда будут ходить в одном тоннеле. Это совершенно новые технологии, которые раньше в Москве не применялись. За очень короткое время была проделана большая работа, щит собран за 27 дней, его вес - 1600 тонн", - сказал Хуснуллин.

По его словам, машину фирмы Herrenknecht AG изготовили специально для Москвы в Германии. На создание щита потребовался почти год. При этом общая длинна всего комплекса, который обеспечивает проходку и отведение породы составляет 66 метров.

"Самой тяжелой частью комплекса является ротор, который весит 156 тонн. Машина перемалывает породу как мясорубка и передает на конвейеры, затем грунт вывозится. Скорость работы щита - 350 м в месяц. Грубо говоря, в день он должен проходить 10 м, это высокая скорость, но она зависит от грунтов", - пояснил Хуснуллин. По его словам, проходку планируется закончить к концу 2017 года.

В дальнейшем тоннелепроходческий комплекс будет задействован на строительстве Третьего пересадочного контура метро, обслуживать щит будет бригада из 49 человек в каждую смену. До сих пор в Москве практически не было двухпутных тоннелей большого диаметра. Строительство по этой технологии позволит построить станции с двумя боковыми платформами и путями в центре, что дает экономию до 30% по сравнению с традиционными проектами. В Москве традиционно строили однопутные тоннели метро, в которых поезд движется в одном направлении, платформа располагается посередине.

Смотрите также
Самый длинный эскалатор в мире установили на станции метро "Парк Победы" в Москве

Кожуховскую ветку метро планируется открыть в 2018 году. Запуск этой линии позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей нескольких районов - Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино- Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области. Новая ветка метро также позволит перераспределить пассажиропотоки Таганско-Краснопресненской линии, которая сегодня работает с перегрузом в 1,3 раза. Сократится и время пребывания пассажиров в пути - на 15-20 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Работа московского метро
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама