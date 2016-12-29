Уникальный щит начал проходку двухпутного тоннеля метро в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Лилия" приступил к строительству тоннеля от станции "Косино" в сторону "Нижегородской улицы" Кожуховской линии метро. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Сегодня в Москве произошло знаковое событие в метростроении. Мы впервые в истории запускаем щит диаметром более 10 м - размером фактически с полноценное трехэтажное здание. Два поезда будут ходить в одном тоннеле. Это совершенно новые технологии, которые раньше в Москве не применялись. За очень короткое время была проделана большая работа, щит собран за 27 дней, его вес - 1600 тонн", - сказал Хуснуллин.

По его словам, машину фирмы Herrenknecht AG изготовили специально для Москвы в Германии. На создание щита потребовался почти год. При этом общая длинна всего комплекса, который обеспечивает проходку и отведение породы составляет 66 метров.

"Самой тяжелой частью комплекса является ротор, который весит 156 тонн. Машина перемалывает породу как мясорубка и передает на конвейеры, затем грунт вывозится. Скорость работы щита - 350 м в месяц. Грубо говоря, в день он должен проходить 10 м, это высокая скорость, но она зависит от грунтов", - пояснил Хуснуллин. По его словам, проходку планируется закончить к концу 2017 года.

В дальнейшем тоннелепроходческий комплекс будет задействован на строительстве Третьего пересадочного контура метро, обслуживать щит будет бригада из 49 человек в каждую смену. До сих пор в Москве практически не было двухпутных тоннелей большого диаметра. Строительство по этой технологии позволит построить станции с двумя боковыми платформами и путями в центре, что дает экономию до 30% по сравнению с традиционными проектами. В Москве традиционно строили однопутные тоннели метро, в которых поезд движется в одном направлении, платформа располагается посередине.

Кожуховскую ветку метро планируется открыть в 2018 году. Запуск этой линии позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей нескольких районов - Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино- Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области. Новая ветка метро также позволит перераспределить пассажиропотоки Таганско-Краснопресненской линии, которая сегодня работает с перегрузом в 1,3 раза. Сократится и время пребывания пассажиров в пути - на 15-20 минут.