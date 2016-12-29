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Роддом при инфекционной больнице № 2 введен в эксплуатацию

Москва
29 декабря, 12:08 UTC+3
В рамках второй очереди предусмотрена реконструкция существующего корпуса клиники
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания родильного дома при инфекционной клинической больнице № 2 на 8-й улице Соколиной горы. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Антосенко.

"В рамках первой очереди построен новый корпус роддома общей площадью 11,3 тыс. кв. м, рассчитанного на 130 коек. В 3-5-этажном здании размещены отделения приема и выписки больных, в том числе помещения приема для ВИЧ-инфицированных, изолятор, кабинет ультразвуковых исследований, двухсекционный родово-операционный блок, а также послеродовое отделение для инфицированных рожениц, отделение для новорожденных и послеродовое отделение", - сказал Антосенко.

Он добавил, что в рамках второй очереди предусмотрена реконструкция существующего корпуса роддома. Застройщиком выступает само медицинское учреждение. Объект строится за счет городского бюджета.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, Москва активно реконструирует и ремонтирует действующие роддома. В 2011-2015 годах столичное правительство провело реорганизацию системы оказания медицинской помощи женщинам и детям, в результате которой на базе отдельных детских поликлиник создано 40 крупных амбулаторных центров; женские консультации и роддома вошли в состав крупных многопрофильных стационаров, что позволило обеспечить преемственность ведения беременности и родов. В учреждения детского здравоохранения поставлено свыше 14,3 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе в акушерские стационары - 4,8 тыс. единиц.

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