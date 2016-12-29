Московские энергетики в связи с праздниками работают в усиленном режиме

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ПАО "Мосэнерго" и ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) в период новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме для обеспечения жителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой.
Как сообщили в пресс-службе МОЭК, энергетики располагают достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом прогнозируемого понижения температуры наружного воздуха в начале января 2017 года.
"На ТЭЦ "Мосэнерго" сформированы запасы резервного топлива. В компании действует система круглосуточного дежурства оперативного персонала, отработана система оповещения руководства на случай экстренных ситуаций", - отметили в пресс-службе.
МОЭК в период новогодних праздников вводит режим особого контроля состояния трубопроводов. "Организовано дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях", - отметили в пресс-службе.
В случае необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 34 аварийно-ремонтные бригады. Обеспечена готовность парка техники: 15 передвижных бойлерных установок, 703 единицы аварийно-ремонтной техники, в том числе 201 аварийно-ремонтная машина (в том числе 95 - с передвижными дизельными электростанциями), 69 экскаваторов и 31 автокран.
Оперативный персонал компаний в ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок прошел необходимое обучение и тренировки.