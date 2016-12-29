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С 2017 года в суды Москвы можно будет удаленно подать документы

Москва
29 декабря, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Единый портал судов также позволяет получить общедоступные сведения о рассматриваемых делах
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сервис, с помощью которого при наличии электронно-цифровой подписи станет возможной подача всех процессуальных документов в суды Москвы удаленно, заработает с 2017 года в рамках системы "электронного правосудия". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, уже заработал единый портал всех судов столицы. Сайт представляет собой информационное пространство, которое объединяет данные о работе 36 московских судов, включая Мосгорсуд и 35 районных судов.

"На едином портале в разделе "Личный кабинет" появится функция, с помощью которой при наличии электронно-цифровой подписи станет возможной подача процессуальных документов, например исков, апелляционных и кассационных жалоб в столичные суды удаленно", - сказала Солопова.

Единый портал судов также позволяет получить общедоступные сведения о находящихся в судах столицы делах: регистрационные номера дел, их наименования или предметы спора, информацию о прохождении дел в судах, расписания и архивные видеозаписи судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что система "электронного правосудия" будет введена во всех столичных судах. Она позволит перевести в электронный вид все судебное делопроизводство. Система обеспечит взаимодействие в режиме онлайн судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

На реализацию системы "электронного правосудия" в столичных судах Международным банком реконструкции и развития выделено более $41 млн.

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