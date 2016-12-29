С 2017 года в суды Москвы можно будет удаленно подать документы

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сервис, с помощью которого при наличии электронно-цифровой подписи станет возможной подача всех процессуальных документов в суды Москвы удаленно, заработает с 2017 года в рамках системы "электронного правосудия". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, уже заработал единый портал всех судов столицы. Сайт представляет собой информационное пространство, которое объединяет данные о работе 36 московских судов, включая Мосгорсуд и 35 районных судов.
"На едином портале в разделе "Личный кабинет" появится функция, с помощью которой при наличии электронно-цифровой подписи станет возможной подача процессуальных документов, например исков, апелляционных и кассационных жалоб в столичные суды удаленно", - сказала Солопова.
Единый портал судов также позволяет получить общедоступные сведения о находящихся в судах столицы делах: регистрационные номера дел, их наименования или предметы спора, информацию о прохождении дел в судах, расписания и архивные видеозаписи судебных заседаний.
Ранее сообщалось, что система "электронного правосудия" будет введена во всех столичных судах. Она позволит перевести в электронный вид все судебное делопроизводство. Система обеспечит взаимодействие в режиме онлайн судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.
На реализацию системы "электронного правосудия" в столичных судах Международным банком реконструкции и развития выделено более $41 млн.