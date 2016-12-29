Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В СИЗО Москвы будут идентифицировать заключенных по отпечаткам пальцев

Москва
29 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Установка новой системы обошлась в 50 млн рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Систему идентификации заключенных по отпечаткам пальцев запустят в столичных СИЗО со следующего года. Их будут проверять при въезде и выезде из СИЗО, сообщил на встрече с журналистами информагентств начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"Был побег 13 января из СИЗО на Водном стадионе, когда один заключенный под стражу скрылся, выдав себя за другого", - напомнил он. Тогда 22-летний уроженец Таджикистана, обвиняемый в попытке продажи наркотиков, вышел на свободу, выдав себя за соотечественника, у которого истекал срок заключения. Спустя 4 дня сотрудники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье.

Смотрите также

Управлению ФСИН удалось сократить переполненность СИЗО в Москве на треть

"Был проведен анализ. Мы понимаем, что есть человеческий фактор, четко ли наш сотрудник сверяет лица. Было принято решение - сейчас мы дооснащаем все СИЗО системами идентификации личности по отпечаткам пальцев. Это более надежно: на входе или выходе из СИЗО он приложил палец, а система четко его распознает", - подчеркнул Мороз.

Установка новой системы обошлась в 50 млн рублей. "Это не только отпечатки пальцев, это и видеокамеры, и рентген, который позволяет выявлять запрещенные предметы, включая телефоны и сим-карты, но краеугольной является система идентификации", - отметил глава УФСИН.

"В этом году мы установили оборудование, в следующем году мы уже начинаем его загрузку - будем брать отпечатки пальцев и вводить их в систему", - рассказал он. По его словам, на сегодняшний день московские изоляторы уже оснащены неплохой техникой, как в аэропортах, где человек становится в кабине и все, что у него есть запрещенное, сразу видно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама