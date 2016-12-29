Детский театр юного актера в Москве будет расширен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Детский театр юного актера в столице получит дополнительные площади. Соответствующее решение было принято в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), передает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Согласно градостроительному плану земельного участка, у здания появится пристройка и надстройка одного этажа. Общая площадь театра при этом увеличится с 5107 кв. м до 6927 кв. м", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Работы по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 (ЦАО) будут проводиться с учетом сохранения историко-градостроительной среды, отметил он.