Детский театр юного актера в Москве будет расширен

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Детский театр юного актера в столице получит дополнительные площади. Соответствующее решение было принято в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), передает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Согласно градостроительному плану земельного участка, у здания появится пристройка и надстройка одного этажа. Общая площадь театра при этом увеличится с 5107 кв. м до 6927 кв. м", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Работы по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 (ЦАО) будут проводиться с учетом сохранения историко-градостроительной среды, отметил он.