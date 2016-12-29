На юге Москвы появится новый технопарк

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Технопарк будет создан на территории завода "Станконормаль" в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), передает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й Донской проезд, вл. 10 (ЮАО) для реконструкции зданий завода и создания технопарка", - сказали в пресс-службе.
На сегодняшний день общая площадь производственных зданий завода "Станконормаль" составляет 22,2 тыс. кв. м. По словам ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, после проведения работ по реконструкции и новому строительству она увеличится в два раза - до 40 тыс. кв. м. Он отметил, что в зданиях будут располагаться административно-деловые объекты и объект технологических парков.
В настоящее время в Москве действуют 27 технопарков и 22 промышленных комплекса. Статус технопарка и промышленного комплекса дает предприятиям налоговые льготы - на прибыль, землю, имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.