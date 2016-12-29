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Жилой комплекс на месте Ховринской больницы начнут строить в 2018 году

Москва
29 декабря, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Площадь объекта составит более 290 тыс. кв. м
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Здание Ховринской больницы в Москве снесут до конца 2017 года, новое строительство начнется в 2018 году. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение возвести на этом месте многофункциональный жилой комплекс. Площадь объекта составит 294,12 тыс. кв. м, из которых площадь квартир 200 тыс. кв. м, площадь нежилой части - 51,9 тыс. кв. м. Завершить снос существующего здания планируется до конца 2017 года, новое строительство намерены начать в 2018 году", - сказал Тимофеев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сказал, что на месте недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы появится жилье для нужд города. Здание больницы расположено в районе Ховрино Северного округа Москвы на улице Клинской, вл. 2. Строительство началось в 1980 году и было остановлено спустя пять лет.

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