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Москвичи составят рейтинг наиболее значимых городских событий 2016 года

Москва
29 декабря, 15:51 UTC+3
Голосование стартует в проекте "Активный гражданин"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москвичи смогут выбрать наиболее заметные городские события уходящего года в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"В проекте стартуют голосования, по итогам которых будет составлен рейтинг "Главные дела Москвы". С 29 декабря в первом блоке вопросов москвичи смогут выбрать ключевые события по тематикам "Городская среда", "Транспорт" и "Культура и развлечения", - сказали в пресс-службе.

Среди вариантов ответов на вопрос о достижениях в сфере городской среды - программа "Моя улица", благоустройства спортивной набережной в Лужниках, программа "Миллион деревьев", реконструкция МКАД.

В сфере транспорта - запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце, открытие новых участков метро "Тропарево" - "Саларьево", "Марьина Роща" - "Петровско-Разумовская", внедрение новой модели работы городского транспорта, запуск единой сети Wi-Fi во всех видах городского транспорта, запуск тематических поездов в метро, расширение сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринга).

В сфере культуры - Булгаковский фестиваль, Ночи не для сна, переход московских библиотек на единый стандарт работы, старт проекта "Уличные музыканты в парках", старт проекта "Музыка в метро". Также в каждом вопросе доступны варианты - "свой вариант ответа", "ничего из перечисленного", "затрудняюсь ответить".

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