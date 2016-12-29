Фестиваль бесплатных показов "Кинозима" пройдет в московских кинотеатрах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Московское кино" в новогодние праздники покажет главные новинки российского проката.

Как сообщила генеральный директор сети Светлана Максимченко, с 1 по 8 января можно будет увидеть фильмы "Викинг", "Елки-5", "Дед Мороз, битва магов" и мультфильмы "Три богатыря и морской царь" и "Снежная королева".

"Кроме того, во всех кинотеатрах сети пройдет фестиваль "Кинозима" - бесплатные показы российского кино из золотого фонда российского кино: семейные, детские, музыкальные фильмы и фильмы к Году экологии. Например, покажем "Карнавальную ночь", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Руслана и Людмилу", новогодние советские мультфильмы", - сказала Максимченко.

Она также сообщила, что в следующем году кинотеатры сети будут показывать все новинки российского кино, классику советского кино и анимации, фестивальные программы и дебютные фильмы. Большое внимание будет уделяться детским программам.

В сеть кинотеатров "Московское кино" входят "Березка", "Вымпел", "Звезда", "Искра", "Космос", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Факел", "Юность".

Максимченко была назначена директором ГБУ культуры "Московское кино" 29 декабря. Ранее она занимала должность заместителя директора Мосгорпарка.