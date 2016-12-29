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Более 130 сотрудников Мосгаза будут круглосуточно дежурить в праздники

Москва
29 декабря, 16:19 UTC+3
Аварийные бригады укомплектованы спецтехникой для проведения работ в загазованной среде
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 130 специалистов Мосгаза и 45 единиц спецтехники в дни новогодних праздников будут находиться на ежедневном круглосуточном дежурстве для обеспечения надежной и бесперебойной работы газового хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"На весь период праздников в АО "Мосгаз" организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, определены выделенные каналы связи для обмена оперативной информацией, назначены ответственные сотрудники за ведение оперативных переговоров", - уточнили в пресс-службе.

Аварийные бригады укомплектованы спецтехникой, необходимым инструментом и принадлежностями для проведения работ в загазованной среде. Особое внимание уделяется работе Центрального диспетчерского управления, куда стекаются все звонки по телефону "04" и "104", а так же, с единого номера службы спасения - 112 добавочный 4.

Для москвичей, желающих отремонтировать неисправное газовое оборудование, сервисная служба по ремонту внутридомового газового оборудования организовала дополнительное дежурство в праздничные дни, заявку можно подать по интернету на официальном сайте предприятия или по телефону (495) 660-20-01 с 08:00 до 20:00 мск. Специалисты будут работать с 08:00 до 22:00 мск с 3 по 6 января.

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