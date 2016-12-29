Более 130 сотрудников Мосгаза будут круглосуточно дежурить в праздники

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 130 специалистов Мосгаза и 45 единиц спецтехники в дни новогодних праздников будут находиться на ежедневном круглосуточном дежурстве для обеспечения надежной и бесперебойной работы газового хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"На весь период праздников в АО "Мосгаз" организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, определены выделенные каналы связи для обмена оперативной информацией, назначены ответственные сотрудники за ведение оперативных переговоров", - уточнили в пресс-службе.
Аварийные бригады укомплектованы спецтехникой, необходимым инструментом и принадлежностями для проведения работ в загазованной среде. Особое внимание уделяется работе Центрального диспетчерского управления, куда стекаются все звонки по телефону "04" и "104", а так же, с единого номера службы спасения - 112 добавочный 4.
Для москвичей, желающих отремонтировать неисправное газовое оборудование, сервисная служба по ремонту внутридомового газового оборудования организовала дополнительное дежурство в праздничные дни, заявку можно подать по интернету на официальном сайте предприятия или по телефону (495) 660-20-01 с 08:00 до 20:00 мск. Специалисты будут работать с 08:00 до 22:00 мск с 3 по 6 января.