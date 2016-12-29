Почти годовая норма снега выпала в Москве за последние два месяца

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 142 см снега выпало в Москве за ноябрь-декабрь уходящего года. Как сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, при этом средняя годовая норма составляет 152 см.
"В году, по сути дела, в октябре уже появился первый снег. Ноябрь, декабрь достаточно снежные, перекрыты все месячные нормы. Достаточно сказать, что если годовая норма средняя, среднестатистическая 152 см, то на сегодняшний день за ноябрь-декабрь выпало уже около 142 см, а это значит, что пришлось мобилизовать все необходимые силы для того, чтобы город держать в нормальном состоянии, ухоженным, чистым, чтобы не было сбоев движения общественного, городского транспорта. Это то, что коммунальщики делали и продолжают делать", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
По его словам, в случае необходимости город может задействовать до 18 тыс. единиц снегоуборочной техники и порядка 20 тыс. человек. "Сейчас часть работ, связанных с уборкой тротуаров, перевели в механизированную уборку. В городе отработана технология применения реагентов на дворовых территориях, на тротуарах и, безусловно, применение специальных гранитных и мраморных смесей для того, чтобы обрабатывать пешеходную часть", - сказал Бирюков.
По данным синоптиков, с 30 октября в столице зафиксировано 5 случаев сильного ледяного дождя и 8 мощных снегопадов.