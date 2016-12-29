Технопарки и промкомплексы инвестировали 60 млрд руб. в экономику Москвы за пять лет

"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
СМИ: бывший футболист "Спартака" Кариока может продолжить карьеру в КитаеСпорт 29 декабря, 18:05
Где живут лучшие Деды Морозы РоссииВ стране 29 декабря, 18:04
Трамп сам пишет свою инаугурационную речьМеждународная панорама 29 декабря, 17:58
СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"Спорт 29 декабря, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Технопарки и промышленные комплексы Москвы проинвестировали более 60 млрд руб. в экономику столицы за последние пять лет. Об этом сообщила в эфире телеканала "Москва 24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"В общей сложности эти организации - промышленные комплексы и технопарки за пять лет проинвестировали более 60 млрд рублей", - сообщила Сергунина.
По ее словам, сейчас технопарки создаются частными организациями, и задача города - во-первых, не мешать им осуществлять свою предпринимательскую деятельность, а во-вторых - пусть не прямо, но помогать им через предоставление различных льготных режимов.
"В общей сложности принятые решения правительства Москвы относительно льготных режимов дают общий дисконт к затратам таких организаций 25-30%", - уточнила заммэра.
Ранее в интервью ТАСС руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщил, что в этом году статус технопарка или промкомплекса получили 30 компаний, еще 28 заявок находятся на рассмотрении. По его словам, среди заявок на статус есть компании из различных отраслей - пищевое производство, фармацевтическое производство, машиностроение, оборонная промышленность, научные комплексы.