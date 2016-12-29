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Технопарки и промкомплексы инвестировали 60 млрд руб. в экономику Москвы за пять лет

Москва
29 декабря, 18:19 UTC+3
В этом году такие статусы получили 30 компаний
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Технопарки и промышленные комплексы Москвы проинвестировали более 60 млрд руб. в экономику столицы за последние пять лет. Об этом сообщила в эфире телеканала "Москва 24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"В общей сложности эти организации - промышленные комплексы и технопарки за пять лет проинвестировали более 60 млрд рублей", - сообщила Сергунина.

По ее словам, сейчас технопарки создаются частными организациями, и задача города - во-первых, не мешать им осуществлять свою предпринимательскую деятельность, а во-вторых - пусть не прямо, но помогать им через предоставление различных льготных режимов.

"В общей сложности принятые решения правительства Москвы относительно льготных режимов дают общий дисконт к затратам таких организаций 25-30%", - уточнила заммэра.

Ранее в интервью ТАСС руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщил, что в этом году статус технопарка или промкомплекса получили 30 компаний, еще 28 заявок находятся на рассмотрении. По его словам, среди заявок на статус есть компании из различных отраслей - пищевое производство, фармацевтическое производство, машиностроение, оборонная промышленность, научные комплексы.

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